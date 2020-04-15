    15 апреля 2020, 11:24

    Оперативный штаб проследит за дезинфекцией на подмосковном «Метровагонмаше»

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    На подмосковном предприятии «Метровагонмаш» взяли под строгий контроль соблюдение санитарных норм во время пандемии. Там начал работать оперативный штаб, отслеживающий усиленную дезинфекцию.
    Оперативный штаб проследит за дезинфекцией на подмосковном «Метровагонмаше»

    На производстве в полной мере соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора. Специальными средствами обрабатывают заводские пространства площадью более 80 тысяч квадратных метров. Дезинфицируют все — от цехов и административных зданий до складов.

    Оперативный штаб самого завода стал следить за исполнением санитарных требований. Распространению коронавируса также препятствуют медики и службы безопасности организации.

    Ранее в социальных сетях появилось видео с очередью работников «Метровагонмаша» на входе, образовавшейся после возобновления работы предприятия. На заводе рассказали: всем специалистам уже объяснили важность соблюдения дистанции, раздали защитные маски и перчатки.

    Оперативный штаб проследит за дезинфекцией на подмосковном «Метровагонмаше» | Изображение 1

    Кроме того, время начала и конца смен скорректировали, чтобы все приходили в разное время, не создавая очередей.