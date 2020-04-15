Оперативный штаб проследит за дезинфекцией на подмосковном «Метровагонмаше»

На производстве в полной мере соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора. Специальными средствами обрабатывают заводские пространства площадью более 80 тысяч квадратных метров. Дезинфицируют все — от цехов и административных зданий до складов.

Оперативный штаб самого завода стал следить за исполнением санитарных требований. Распространению коронавируса также препятствуют медики и службы безопасности организации.

Ранее в социальных сетях появилось видео с очередью работников «Метровагонмаша» на входе, образовавшейся после возобновления работы предприятия. На заводе рассказали: всем специалистам уже объяснили важность соблюдения дистанции, раздали защитные маски и перчатки.

Кроме того, время начала и конца смен скорректировали, чтобы все приходили в разное время, не создавая очередей.