Санитарные нормы проверят на предприятиях Подмосковья. За нарушения оштрафуют до миллиона

Проверку соблюдения предприятиями санитарных норм усилили в Подмосковье. За немасштабные нарушения — предупреждение, а за серьезные — штрафы до милилона и не только.

Сейчас проверки проводят ежедневно. Крупные или повторные нарушения могут обернуться административной или уголовной ответственностью. Инспекторы в праве и приостановить работу предприятия на срок до 90 суток.

Эти проверки проводят сотрудники Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Само инспектирование начинается уже на входе в помещение, где работникам должны измерять температуру.

Контролируют и наличие антисептических средств, защитных масок и перчаток. Особенно внимательно следят за регулярной дезинфекцией всех площадей, цехов, кабинетов и складов.

На многих предприятиях уже создали свои оперативные штабы, которые помогают следить за санитарной обстановкой.

«Если предприятие нарушает санитарно-эпидемиологические правила, сообщите нам название организации и ее адрес. Если есть возможность, приложите видеозапись или фотографии, где зафиксированы нарушения. Наши сотрудники все проверят», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Она добавила, что эту информацию можно также прислать на почту 0150@mosreg.ru или через социальные сети.

По словам министра, безответственное отношение к здоровью людей, которые вынуждены работать в это непростое время, недопустимо.