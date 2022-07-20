Санавиация Подмосковья доставила 356 пациентов в больницы с начала года

Санавиация Подмосковья транспортировала до медучреждений 356 пациентов с начала года. Среди них было 237 детей.

Больных доставляют на вертолете в случае большой загруженности дорог или большого расстояния до больниц, рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова. Обычно вылеты применяют для межбольничной эвакуации и для пострадавших в ДТП.

Вертолеты доставляют пациентов в больницы Красногорска, Подольска, Химок и Ногинска. Это травмоцентры первого уровня, ожоговый центр и Московский областной центр охраны материнства и детства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы Подмосковья получили 800 новых аппаратов с начала года.