20 июля 2022, 11:06
Санавиация Подмосковья доставила 356 пациентов в больницы с начала года
Санавиация Подмосковья транспортировала до медучреждений 356 пациентов с начала года. Среди них было 237 детей.
Больных доставляют на вертолете в случае большой загруженности дорог или большого расстояния до больниц, рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова. Обычно вылеты применяют для межбольничной эвакуации и для пострадавших в ДТП.
Вертолеты доставляют пациентов в больницы Красногорска, Подольска, Химок и Ногинска. Это травмоцентры первого уровня, ожоговый центр и Московский областной центр охраны материнства и детства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы Подмосковья получили 800 новых аппаратов с начала года.