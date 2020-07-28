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    28 июля 2020, 23:11

    Самый высокий человек в России поддержал баскетболистов из Дубны

    Анастасия Максимовских , Оксана Егоркина

    К дубненским спортсменам приехал Сергей Ильин — титулованный баскетболист и самый высокий человек в России. Его рост — 225 сантиметров. Сегодня он помогал университету «Дубна» одержать победу в Кубке «Бизнес-лиги 3×3», где принимали участие самые сильные команды градообразующих предприятий.
    Самый высокий человек в России поддержал баскетболистов из Дубны | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В турнире бизнес-лиги было заявлено 8 команд, играли по кругу. На кону — не просто победа в местном турнире. Заработанные очки идут в мировой рейтинг игроков.

    «У меня получилось добиться от Российской федерации баскетбола, что наш турнир — бизнес-лига — перешел в мировой рейтинг. Мы также сейчас играем по мировому рейтингу», — рассказал организатор и участник кубка Роман Фесенко.

    Самый высокий человек в России поддержал баскетболистов из Дубны | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    В команде университета — не новички. Играют вместе много лет. В составе и преподаватели вуза, и студенты. Роман Фесенко — играющий тренер — с легкостью забрасывает в кольцо один мяч за другим. Впрочем, многие считают, что игроку помогли именные носки от самого высокого человека в России, которые тот подарил Роману перед турниром.

    Самый высокий человек в России поддержал баскетболистов из Дубны | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    За плечами приглашенной звезды — Сергея Ильина — огромный опыт, его спортивная карьера началась в «Динамо», потом пригласили в Турцию, Киргизию, Казахстан. Были перспективы играть в NBA, но помешала травма. Одно присутствие такого опытного наставника на поле сильно вдохновляло команду.

    Самый высокий человек в России поддержал баскетболистов из Дубны | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    В итоге команда университета «Дубна» вышла в абсолютные чемпионы. Хотя в турнире участвовали сильные противники, и бороться приходилось за каждое очко.

    «Он к нам приехал, нас поддержал. Все установки тренера были выполнены -и мы выиграли, ура!» — поделилась эмоциями участница команды «Университет «Дубна» Татьяна Кривова.

    Самый высокий человек в России поддержал баскетболистов из Дубны | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Роман планирует развивать корпоративный спорт в северном Подмосковье. Хочет, чтобы здесь был свой чемпионат, на который стремились бы попасть сильнейшие команды. А самый высокий человек в России, тренер и начинающий актер Сергей Ильин пообещал в этом помочь. Говорит, в Дубну еще вернется, чтобы поддерживать развитие баскетбола в регионе.

    Новости SMI.FM