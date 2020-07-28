Самый высокий человек в России поддержал баскетболистов из Дубны

Источник фото: телеканал «360»

В турнире бизнес-лиги было заявлено 8 команд, играли по кругу. На кону — не просто победа в местном турнире. Заработанные очки идут в мировой рейтинг игроков.

«У меня получилось добиться от Российской федерации баскетбола, что наш турнир — бизнес-лига — перешел в мировой рейтинг. Мы также сейчас играем по мировому рейтингу», — рассказал организатор и участник кубка Роман Фесенко.

Источник фото: телеканал «360»

В команде университета — не новички. Играют вместе много лет. В составе и преподаватели вуза, и студенты. Роман Фесенко — играющий тренер — с легкостью забрасывает в кольцо один мяч за другим. Впрочем, многие считают, что игроку помогли именные носки от самого высокого человека в России, которые тот подарил Роману перед турниром.

Источник фото: телеканал «360»

За плечами приглашенной звезды — Сергея Ильина — огромный опыт, его спортивная карьера началась в «Динамо», потом пригласили в Турцию, Киргизию, Казахстан. Были перспективы играть в NBA, но помешала травма. Одно присутствие такого опытного наставника на поле сильно вдохновляло команду.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге команда университета «Дубна» вышла в абсолютные чемпионы. Хотя в турнире участвовали сильные противники, и бороться приходилось за каждое очко.

«Он к нам приехал, нас поддержал. Все установки тренера были выполнены -и мы выиграли, ура!» — поделилась эмоциями участница команды «Университет «Дубна» Татьяна Кривова.

Источник фото: телеканал «360»

Роман планирует развивать корпоративный спорт в северном Подмосковье. Хочет, чтобы здесь был свой чемпионат, на который стремились бы попасть сильнейшие команды. А самый высокий человек в России, тренер и начинающий актер Сергей Ильин пообещал в этом помочь. Говорит, в Дубну еще вернется, чтобы поддерживать развитие баскетбола в регионе.