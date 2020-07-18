Вучич решил исполнить «детскую мечту». Президент Сербии учится на баскетбольного тренера

Сербский лидер Александр Вучич стал студентом. Президент страны поступил в Высшую спортивную школу, чтобы выучиться на баскетбольного тренера.

Свое решение Вучич объяснил «детской мечтой», опубликовав в Instagram соответствующий пост. На фотографии он изображен со студенческой книжкой и миниатюрным баскетбольным мячом.

«Вы не поверите, насколько я счастлив, что после многих лет приступаю к осуществлению детской мечты», — написал глава государства.

Он уточнил, что хочет быть детским и юношеским тренером по баскетболу. В юности Вучич увлекался этим видом спорта, а сейчас 50-летний президент Сербии болеет за спортивное сообщество «Црвена Звезда».

«Человек учится, пока он жив. Вперед и удачи», — отреагировали в комментариях подписчики Вучича.