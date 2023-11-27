Москва 27 ноября 2023, 10:11 Высота сугробов в Москве превысила 20 сантиметров, достигнув январских показателей Синоптик Тишковец: в Москве выросли январские сугробы высотой до 22 сантиметров Freepik

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Московский регион замело снегом. Из-за обильных осадков на улицах выросли внушительные сугробы — до 22 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали снежный покров высотой в 21 сантиметр. В Тушине сугробы достигли 19 сантиметров, на Балчуге — 22 сантиметров.

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Тишковец уточнил, что такие показатели в три раза превышают климатическую норму и характерны для первой декады января.

Метеоролог добавил, что в Московской области сильнее всего снегопад коснулся Михайловского — 24 сантиметра и Ново-Иерусалима — 25 сантиметров.

Обильные осадки осложнили движение на трассах. Пробки в Москве из-за снегопада достигли семи баллов 27 ноября. Водителей призвали соблюдать дистанцию и следить за скоростью на дорогах.