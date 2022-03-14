Самый масштабный в Подмосковье автопробег в поддержку армии РФ прошел в Истре

Более 300 автомобилей, порядка 1500 неравнодушных жителей и гостей городского округа Истра приняли участие в масштабном флешмобе — автопробеге в поддержку армии России. Инициатором акции выступила общественная организация ветеранов пограничной службы «Рубеж».

Источник фото: телеканал «360»

Маршрут пролегал через весь округ. Автомобилисты присоединялись к колонне на разных участках автопробега. Финальной точкой стал мемориал, посвященный воинам-сибирякам, защищавшим от фашистов подступы к Москве. Там прошел торжественный митинг. Активисты растянули огромный триколор и возложили цветы к Вечному огню.

Среди участников — ветераны боевых действий, общественники и активные жители. Немало было тех, чьи близкие из Донбасса.

«Мы хотели показать тем, у кого есть сомнения, то, что мы полны единения. За наши интересы, за наших детей мы пойдем на все», — сказал депутат Московской областной думы Роман Володин.

Источник фото: телеканал «360»

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