Автопробег в поддержку спецоперации в Донбассе прошел в Подмосковье

В Подмосковье провели большой автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. Со старта выехало 150 машин-участников, а к финишу их количество достигло уже более 300. Об этом сообщили в ГУ СК Московской области.

Участники пробега проехали от городского округа Наро-Фоминск до одинцовского парка «Патриот», там они возложили цветы к памятникам воинской славы. На парковке музейно-храмового комплекса машины выстроились в букву Z — символ поддержки российским войскам.

«Мы просто не могли остаться в стороне, и это мероприятие, когда не нужно было искать людей, народ сам пришел, сам вызвался поучаствовать», — сказал соорганизатор автопробега, доброволец движения «Волонтеры Подмосковья» Егор Балев.

В качестве специального угощения участникам пробега раздали пряники с изображением буквы Z, а водителям вручили футболки с надписью «Своих не бросаем».

Автопробеги в поддержку спецоперации в Донбассе прошли по всей стране. В Подмосковье в них приняли участие Истра, Серпухов, Королев, Одинцово, Раменское и Ступино.

Всего в России в пробегах в поддержку Вооруженных сил РФ приняли участие более 50 тысяч автомобилистов. Наиболее массовые акции прошли в Калининграде, Ростове-на-Дону, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире, Липецке, Симферополе, Краснодаре, Барнауле, Иркутске, Красноярске и Петропавловске-Камчатском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что почти 100 беженцев из Донбасса приняли в Коломне.