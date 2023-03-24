Подмосковье 24 марта 2023, 16:45 Самых активных волонтеров Подмосковья наградили за дежурства на железных дорогах

Читать 360tv в

Волонтеры Подмосковья ежедневно ведут дежурства на железнодорожных станциях. Они участвуют в мероприятиях по снижению травматизма и не дают пассажирам нарушать правила безопасности. Самых активных добровольцев отметили в Минтрансе — им подарили термокружки.

Благодаря работе волонтеров в прошлом году смертность на железных дорогах снизилась в Подмосковье на 10%. На станциях они не дают пассажирам переходить пути в неположенных местах и напоминают о правилах поведения. При содействии оператора «МВС Груп» сотня самых активных добровольцев получила термокружки.

Реклама

Глава министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что с прошлого августа к ежедневным дежурствам на станциях присоединились свыше 500 активистов из 45 округов.

Реклама

«Мы постоянно с нашими активистами на связи, оперативно решаем все возникающие вопросы и корректируем их работу — важную и нужную для безопасности жителей Московской области. С коллегами мы стараемся наших добровольцев всячески поощрять и поддерживать», — добавила она.

По словам первого замглавы Минтранса Подмосковья Евгения Аптекина, работа волонтеров — одна из самых эффективных мер по профилактике травматизма на железных дорогах.

«Подмосковья совместно с „МВС Груп“ решили обеспечить наших волонтеров термокружками, чтобы они могли всегда иметь под рукой горячий чай или кофе. Уже 100 термокружек получили волонтеры из 15 округов. Мы ценим работу наших волонтеров и обязательно продолжим делать их пребывание на дежурствах более комфортным», — поделился он.

Термокружки получили волонтеры из Химок, Балашихи, Богородского округа, Орехово-Зуева, Раменского, Луховиц и других муниципалитетов.

Кроме того, Минтранс вручил благодарности 100 волонтерам, которые принимали участие в мероприятиях по сохранению жизней пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».