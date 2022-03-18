Самую большую школу в городском округе Солнечногорск возведут в деревне Голубое

У жителей деревни Голубое скоро появится школа, она станет самой большой в городском округе Солнечногорск. Местные родители обращались с просьбами в администрацию несколько лет — и наконец здесь запущена работа по подготовке строительной площадки.

Источник фото: телеканал «360»

«На объект уже выходит организация, выиграли они аукцион. „Крост“ уже занимается геодезией. Мы специально приехали — сегодня первый день, ставят ограждение. И вот, как нам уже обещает технический директор, в мае, скорее всего, они уже будут выходить на площадку, поэтому в этом году начнется строительство», — сказал глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов.

Источник фото: телеканал «360»

Прошлым рекордсменом округа по числу учеников была новая школа в микрорайоне Рекинцо, где одновременно могут заниматься 1100 человек. В деревне Голубое на территории в почти три гектара появится здание, способное вместить сразу 1375 учеников.

Источник фото: телеканал «360»

Четырехэтажный корпус в виде буквы «П» будет иметь три крыла — блоки начальных классов, а также средней и старшей школы, оборудованные кабинеты физики, химии, биологии и информатики, два спортивных зала, столовую, актовый зал на 400 человек и большую просторную библиотеку площадью 660 квадратных метров.

«У нас передовая технология, мы собираем, строим здание из крупносборного железобетона, то есть у нас большая часть работ делается на наших заводах и это позволяет на стройке занимать минимально времени, меньше рабочих сюда привлекать, строить быстрее, чтобы не докучать никому», — отметил заместитель генерального директора концерна «Крост» Александр Тимохов.

На территории школы также планируют организовать спортивное ядро и зоны отдыха. Ввод в эксплуатацию рассчитан на 2024 год, однако застройщики уверяют — сделают все возможное, чтобы уже в следующем году 1 сентября местные детишки отправились на занятия в новое здание.

Губернатор Подмосковья ранее сообщил, что в регионе продолжат строить детские сады и школы и поддерживать работников.