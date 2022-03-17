facebook_pixel
    17 марта 2022, 16:08

    Детский сад на 250 мест появится вблизи деревни Путилково в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Еще один современный детский сад откроют в Красногорске. Он появится вблизи деревни Путилково и примет 250 ребят. Его создадут по индивидуальному проекту.

    Детский сад на 250 мест появится вблизи деревни Путилково в Подмосковье | Изображение 1

    Это подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

    Проект предусматривает создание просторных групповых помещений, хорошо оборудованные кружковые, благоустроенную территорию для занятий спортом и игр

    Владислав Гордиенко.

    Внутри детского сада смогут разместиться 11 групп ребят и 60 сотрудников.

    На территории установят беседки, площадки для прогулок, игр. Это отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

    Детский сад на 250 мест появится вблизи деревни Путилково в Подмосковье | Изображение 2

    «Фасад выполнят в нейтральной гамме и с использованием природных оттенков: оливково-зеленого, серого, коричневых тонов», — уточнила она.

    Проектировщик — компания «ПроектСтройГруппа».

    Детский сад на 250 мест появится вблизи деревни Путилково в Подмосковье | Изображение 3

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.