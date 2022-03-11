Безусловный приоритет. Подмосковье продолжит строить детские сады и школы и поддерживать работников

Главная задача для властей Подмосковья сейчас — чтобы люди знали обо всех мерах поддержки, которые продолжают действовать на территории области. Об этом на встрече с руководящим составом правительства заявил губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона заявил, что необходимо быть в постоянном контакте с работниками иностранных предприятий, которые заявили о приостановке работы в России. С ними нужно встречаться и обсуждать текущую ситуацию.

Также Воробьев поручил социальному блоку продолжать реализовывать все, что было обещано жителям — новые школы, детские сады, больницы и поликлиники.

«Всю социальную инфраструктуру мы строим, и это является нашим безусловным приоритетом. Соответствующую поддержку будем получать и от федерального правительства, и естественно изыскивать дополнительные меры поддержки у себя в региональном бюджете. Прежде всего это связано с продовольственной безопасностью», — заявил Воробьев.