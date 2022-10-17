Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 16:39 Поделиться Telegram

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Viber Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

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Бизнес-форум «Время возможностей для самозанятых» пройдет в Подмосковье 28 октября. Он также даст старт онлайн-курсу «Развивай свой бизнес».

Самозанятые смогут узнать об основах предпринимательства, создании и развитии личного бренда, как привлечь свою аудиторию и повысить уровень бизнеса. Спикерами станут представители Мининвеста Подмосковья. Его глава Екатерина Зиновьева рассказала, что такие мероприятия необходимы для создания условий развития предпринимательства в регионе.

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«С этой целью мы проводим образовательные программы и бизнес-форумы, где участники могут развить свои навыки, обменяться опытом, получить поддержку опытных предпринимателей и наставников», — добавила она.

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Курс «Развивай свой бизнес» также предназначен для самозанятых. На нем участники получат практические навыки и узнают много полезной информации о налогах, маркетинге и статистике.

Директор Высшей школы креативных индустрий РЭУ имени Г.В. Плеханова Евгения Слепак отметила, что во время новых возможностей владельцам бизнеса важно осваивать новые рынки и укреплять позиции продукта.

«Для того, чтобы поддержать их инициативу на расширение своих проектов и продуктов, а также, чтобы вдохновить людей, которые только переходят в статус самозанятого, мы организовываем специальный бесплатный обучающий курс и форум, который пройдет под эгидой новых возможностей, новых векторов и новых трендов для самозанятых», — сказала она.

Форум состоится 28 октября с 10:00 до 18:00 в конгресс-центре РЭУ имени Г. В. Плеханова. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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