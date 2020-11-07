Самолет под Люберцами вертикально врезался в землю и вспыхнул. Видео с камер

В субботу под Люберцами потерпел крушение легкомоторный самолет с двумя пассажирами. В распоряжении «360» появилось видео падения воздушного судна.

На кадрах видно, как самолет почти вертикально падает на землю. Через несколько секунд его охватывает огонь, и над воздушном судном поднимаются огромные клубы черного дыма.

Данные о крушении легкомоторного летательного средства поступили в МЧС примерно в 15:20. Как сообщили спасатели, вероятная причина крушения — неисправный двигатель. Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, легкомоторник уже горел. Последствия аварии ликвидируют 40 человек и 13 единиц техники. Первые минуты после падения также попали на видео.

В результате крушения погибли два человека. Один и них — ведущий программы «ДНК» на канале НТВ Александр Колтовой. Его смерть подтвердила «360» коллега по программе Юлия Сиверцева. По предварительной версии, вместе с телеведущим погибла его жена.

Александр Колтовой вел программу «ДНК» и был ведущим шоу «Звезды сошлись». Он также увлекался пилотированием самолетов.