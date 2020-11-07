Соведущая подтвердила смерть Колтового в авиакатастрофе

Соведущая Александра Колтового Юлия Сиверцева подтвердила «360» смерть коллеги. Вместе они работали в программе «ДНК» на канале НТВ.

«Да, он разбился», — сообщила Юлия Сиверцева «360».

Телеведущая Лера Кудрявцева не знала о смерти Александра. Она ответила, что узнала эту новость от «360» только что.

Легкомоторный самолет разбился под поселком Томилино в Люберцах днем 7 ноября. На борту было было два человека — Александр Колтовой и, предположительно, его жена. Они погибли.

По информации МЧС, причиной крушения стал неисправный двигатель. На кадрах перед аварией видно, как самолет делает резкий разворот и идет вниз. За ним тянется черный дым. После крушения он сразу загорелся.

Когда спасатели прибыли на место аварии, они достали тела погибших и потушили летательный аппарат.

Александр Колтовой вел не только программу «ДНК», но также был и соведущим шоу «Звезды сошлись». Он увлекался пилотированием самолетов и часто публиковал на своей странице в Instagram снимки и видео из полетов.