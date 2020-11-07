Появилось видео первых минут после крушения легкомоторного самолета под Люберцами

Опубликовано видео с места крушения самолета под Томилино Люберецкого городского округа. Погибли два человека.

На кадрах, попавших в распоряжение «360», видно, как на землю сел еще целый самолет, который вскоре охватил огонь.

В МЧС по региону уточнили, что вероятной причиной стал неисправный двигатель. Когда спасатели прибыли на место происшествия, летальный аппарат горел. Они вытащили из самолета тела двух погибших.

Данные о крушении легкомоторного летательного средства поступили в МЧС примерно в 15:20 по местному времени. Уже через 20 минут спасатели были на месте. Последствия аварии ликвидируют 40 человек и 13 единиц техники.

В СМИ появились кадры момента аварийной посадки самолета. Он делает резкий поворот и уходит вниз. За самолетом тянется черный дым.