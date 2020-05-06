Самоизоляция отпетого отшельника. Изменил ли коронавирус жизнь дауншифтера со стажем?

Проход к жилищу хоббита-отшельника преграждает стул с надписью: «Коронавирус. Изоляция». Но мы — давние друзья отшельника. Поэтому, когда он появляется из лесных зарослей, то без проблем пропускает нас.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Когда-то 45-летний Юрий Алексеев был обычным «белым воротничком». Работал в Москве юристом, но 8 лет назад все бросил и уехал за 100 с лишним километров от столицы на границу Московской и Владимирской областей. Вырыл землянку и с тех пор здесь живет. В землянке обитает верный друг Юры — кролик Петруша. Он живет с хозяином здесь с самого начала.

Источник фото: телеканал «360»

«Наверное, он необычный. Во-первых, он — счастливый кролик. В этом уже необычность. То есть обычный кролик- это тот, которого съедят», — делится Юрий.

Источник фото: телеканал «360»

Учитывая, что сейчас повсюду вводится масочный режим, команда «360» привезла Юре и маски.

«Ну у меня на самом деле есть маска. Я в январе ее приготовил. Как только начался этот коронавирусный режим, я подготовил. Это не только маска, но и костюм, в котором вы можете ругать недругов», — рассказывает Юрий.

Источник фото: телеканал «360»

Многие интересуются: на что живет отшельник? Ведь он же не работает. Все очень просто — Юра рассказывает о своей жизни в стриме. А за это ему посылают донаты, то есть деньги. В его подземелье установлено около 10 камер.

Источник фото: телеканал «360»

Люди постоянно следят за жизнью отшельника. А сейчас, когда сами оказались взаперти — особенно. Ну и присылают Юре деньги: кто 50 рублей, а кто и целую тысячу.

За это русский хоббит выполняет в эфире разные пожелания. Чаще всего люди просят покормить в эфире Петрушу — уж больно он милый.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня кролику достался геркулес, хотя вообще ему его нельзя, но в честь праздника — Юрьева дня — хозяин сделал исключение. Кстати, геркулесом на воде питается и сам Юра. Хотя вполне может себе позволить и что-то более изысканное.

Источник фото: телеканал «360»

Конечно, всем интересно, изменилась ли жизнь Юрия Алексеева с начала пандемии?

«В значительной мере нет. Если говорить о вот этой физиологической бытовой жизни, то я как не бывал нигде, так и не бываю. Единственное, вот чья жизнь изменилась из-за самоизоляции — у Петрушки есть хроническая болезнь. И я каждый год возил его к ветеринару, а сейчас такой возможности нет», — рассказывает Юрий.

И еще Алексеев перестал подпускать близко к дому посетителей. Ведь поглазеть на чудо отшельника заезжает много людей.

Источник фото: телеканал «360»

В общем, Юра относится к пандемии очень серьезно. Ему здесь тестироваться не у кого, да и лечиться тоже. Поэтому, несмотря на свой дух авантюризма, он соблюдает все меры предосторожности.