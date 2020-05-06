Российская школьница во время самоизоляции побила рекорд по рекордам

«Раньше я уже устанавливала рекорды, а в режиме самоизоляции мне было скучно, я решила, что могу установить гораздо больше. Свой марафон я назвала „Гвозди и гири против пандемии“», — рассказала юная спортсменка.

Достижения девочки снимает на камеру мама, которая заодно и следит за ее безопасностью. А руководит тренировками отец, мастер спорта по армлифтингу.

Ранее врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, как избавляться от «карантинной депрессии». Бороться с этим явлением Громова посоветовала простым способом — нужно постараться создать для себя личное пространство. По ее словам уединение помогает восстанавливаться.