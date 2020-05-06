06 мая 2020, 20:29
Российская школьница во время самоизоляции побила рекорд по рекордам
Одиннадцатилетняя Каролина Черных побила 18 мировых и два российских рекорда. Она стала первым подростком, которого включили в Зал славы Interrecord за вклад в развитие рекордных достижений России. Об этом сообщил Life.ru.
«Раньше я уже устанавливала рекорды, а в режиме самоизоляции мне было скучно, я решила, что могу установить гораздо больше. Свой марафон я назвала „Гвозди и гири против пандемии“», — рассказала юная спортсменка.
Достижения девочки снимает на камеру мама, которая заодно и следит за ее безопасностью. А руководит тренировками отец, мастер спорта по армлифтингу.
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