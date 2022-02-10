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    10 февраля 2022, 14:40

    Подмосковным подросткам рассказали о самых популярных вариантах подработки

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Каждый год около 20 тысяч подростков Подмосковья решают подрабатывать в свободное от учебы время. Например, одни из самых популярных направлений — курьерская доставка, помощь поварам и содействие в благоустройстве.

    Подмосковным подросткам рассказали о самых популярных вариантах подработки | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что с несовершеннолетними ребятами заключают трудовой договор.

    Все записи оставляют в трудовой книжке. У подростков она в основном электронная.

    Помимо заработной платы, подросток получает материальную поддержку центра занятости

    Ирина Каклюгина.

    По словам Каклюгиной, все это помогает подросткам заранее задуматься о выборе будущей профессии и получить первый опыт заработка.

    «Наиболее популярными направлениями для подработки среди молодежи являются курьерская доставка, помощник повара, а в летний период — благоустройство и озеленение территорий», — рассказала она.

    Каклюгина напомнила, что подать заявку подростки могут на «Госуслугах» Подмосковья.

    Ранее стало известно, что Мособлдума согласовала Каклюгину на должность вице-губернатора.