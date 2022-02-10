Подмосковным подросткам рассказали о самых популярных вариантах подработки

Каждый год около 20 тысяч подростков Подмосковья решают подрабатывать в свободное от учебы время. Например, одни из самых популярных направлений — курьерская доставка, помощь поварам и содействие в благоустройстве.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что с несовершеннолетними ребятами заключают трудовой договор.

Все записи оставляют в трудовой книжке. У подростков она в основном электронная.

Помимо заработной платы, подросток получает материальную поддержку центра занятости Ирина Каклюгина.

По словам Каклюгиной, все это помогает подросткам заранее задуматься о выборе будущей профессии и получить первый опыт заработка.

«Наиболее популярными направлениями для подработки среди молодежи являются курьерская доставка, помощник повара, а в летний период — благоустройство и озеленение территорий», — рассказала она.

Каклюгина напомнила, что подать заявку подростки могут на «Госуслугах» Подмосковья.

Ранее стало известно, что Мособлдума согласовала Каклюгину на должность вице-губернатора.