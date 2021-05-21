Барбекю и разговор по душам. Воробьев вспомнил о школьных годах на пикнике с выпускниками

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приготовил гамбургеры вместе с выпускниками тучковской школы. Пригласив ребят на пикник, он поинтересовался, куда они планируют поступать, какие книги и фильмы любят. У бывших учеников тоже было много вопросов — глава области поделился воспоминаниями о школьных годах.

Например, выпускники поинтересовались, какой из предметов давался губернатору тяжелее других.

«Ну, самым трудным предметом была математика, потому что я больше гуманитарий — русский язык, литература, сочинения умею писать. Много читаю разного и очень серьезно к книгам отношусь», — рассказал Воробьев.

На пикнике для выпускников 11-х классов подготовили пиццу, фрукты, а вместе с главой Московской области они сделали гамбургеры. Воробьев поделился, что его любимая степень прожарки мяса — well done.

Предусмотрели для ребят и активности: настольные хоккей и теннис, мастер-класс по приготовлению коктейлей.

Мы сейчас разговорились на разные темы. И я почему-то не думал, что так много книг читают современные выпускники, а они меня уделали репертуаром, особенно „Гарри Поттером“. На самом деле, так приятно, что любознательная молодежь у нас Андрей Воробьев.

Он добавил, что в Московской области 112 тысяч выпускников — это 9-е и 11-е классы. Сегодня последний звонок отпраздновали в 1,4 тысячи школ.

«Такой торжественный и очень волнительный день. Я хотел и родителей пригласить сюда [на пикник], а ребята сказали, что очень любят родителей, но хотят сегодня своей компанией. На самом деле, очень волнительный день, а особенно для тех, кто думает головой, — выпускников», — сказал Воробьев.

Он объяснил, что для выпускников это один из самых важных этапов, ведь сейчас они выстраивают планы на жизнь.

«Я хочу всех поздравить, поблагодарить педагогов. У нас очень хорошие результаты в текущем году по олимпиадам. Это некое мерило — понятно, что не единственное, но и по всем другим дисциплинам в Подмосковье мы очень хорошо двигаемся», — отметил Воробьев.

Лишь за год в Подмосковье вырастили вдвое больше лидеров школьных олимпиад. Например, на Всероссийской олимпиаде школьников ученики из региона взяли 183 диплома.