Мособлдума единогласно согласовала Каклюгину на должность вице-губернатора

Мособлдума единогласно согласовала Ирину Каклюгину на должность вице-губернатора Московской области. Ранее Каклюгина была зампредом правительства региона. Об этом сообщили в Telegram-канале Мособлдумы.

«Мособлдума единогласно согласовала на должность вице-губернатора Московской области Каклюгину Ирину Александрову», — говорится в сообщении.

Кандидатуру Каклюгиной на должность вице-губернатора ранее внес на рассмотрение Мособлдумы губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Каклюгина в новой должности будет курировать социальное развитие, вопросы образования, спорта, туризма, культуры, госуправления, информационных технологий, а также работу Главного архивного управления Подмосковья, отметили в Мособлдуме.

Ирина Каклюгина заняла должность зампреда правительства Подмосковья в октябре 2021 года. Перед этим она занимала пост министра социального развития и возглавляла Министерство образования Подмосковья.

Мособлдума также согласовала Светлану Стригункову на должность первого зампреда правительства Подмосковья.