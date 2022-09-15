Самбисты из Подмосковья выиграли 18 медалей на всероссийском турнире | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 17:20 Поделиться Telegram

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Viber Самбисты из Подмосковья выиграли 18 медалей на всероссийском турнире

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Всероссийский турнир по самбо «Бородино» прошел в Можайске. За победу боролись 150 спортсменов из 37 регионов. Подмосковье получило 18 наград, рассказали в Минспорта региона.

Московскую область представил 61 спортсмен. Они взяли шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей. Среди мужчин лучшим в своей весовой категории оказался Сергей Никулин из Воскресенска. Второе место взял Константин Яшин из Ступина, а бронзу завоевал Артур Чичков из Королева.

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Виолетта Микляева из Сергиева Посада взяла золото среди девушек. Серебро досталось Галине Каштановой из Можайска и бронза — Виктории Барановой из Королева. Также в своей весовой категории золото досталось Марии Шишковой из Серпухова, второе место завоевала Миланья Шевчук из Одинцова, а третье — Ксения Дубасова из Можайска.

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Золото также получили Татьяна Скородумова, Иван Данилычев и Валерий Боттаев. Серебряные медали получили Дарья Гайдучок, Олеся Кравцова, бронзовые — Екатерина Караева, Илья Бакотин, Сергей Толстухин и Алексей Глушенков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Мытищах появился новый стадион для футбола и легкой атлетики. Он побывал на нем и пообщался с воспитанниками спортшкол.

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