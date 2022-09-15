Самбисты из Подмосковья выиграли 18 медалей на всероссийском турнире | 360°

Все новости

Мир

15 сентября 2022, 18:30

Власти Финляндии предложили не считать недвижимость поводом для выдачи виз россиянам

Подмосковье

15 сентября 2022, 18:25

Конкурс на строительство МКД в Солнечногорске для расселения из аварийного жилья объявили в Подмосковье

Реклама

Власть

15 сентября 2022, 18:06

Россия и Узбекистан договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Спецоперация

15 сентября 2022, 18:04

Женщина погибла в результате обстрела в центре Донецка

Подмосковье

15 сентября 2022, 18:03

Контракт на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья заключили в Ликино-Дулеве

Подмосковье

15 сентября 2022, 18:01

Детский сад в микрорайоне Боброво в Ленинском округе откроется в 2023 году

Криминал

15 сентября 2022, 18:00

Замглавы Центра судебной экспертизы Минюста заподозрили в получении взятки

Подмосковье

15 сентября 2022, 17:50

Дворец торжеств построят в Шаховской

Общество

15 сентября 2022, 17:50

Фейк: почти 46% российских школьников заявили о готовности уехать из России

Подмосковье

15 сентября 2022, 17:20

Самбисты из Подмосковья выиграли 18 медалей на всероссийском турнире

Читать 360tv в

Всероссийский турнир по самбо «Бородино» прошел в Можайске. За победу боролись 150 спортсменов из 37 регионов. Подмосковье получило 18 наград, рассказали в Минспорта региона.

Московскую область представил 61 спортсмен. Они взяли шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей. Среди мужчин лучшим в своей весовой категории оказался Сергей Никулин из Воскресенска. Второе место взял Константин Яшин из Ступина, а бронзу завоевал Артур Чичков из Королева.

Реклама

Виолетта Микляева из Сергиева Посада взяла золото среди девушек. Серебро досталось Галине Каштановой из Можайска и бронза — Виктории Барановой из Королева. Также в своей весовой категории золото досталось Марии Шишковой из Серпухова, второе место завоевала Миланья Шевчук из Одинцова, а третье — Ксения Дубасова из Можайска.

Реклама

Золото также получили Татьяна Скородумова, Иван Данилычев и Валерий Боттаев. Серебряные медали получили Дарья Гайдучок, Олеся Кравцова, бронзовые — Екатерина Караева, Илья Бакотин, Сергей Толстухин и Алексей Глушенков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Мытищах появился новый стадион для футбола и легкой атлетики. Он побывал на нем и пообщался с воспитанниками спортшкол.

Спортсмены

Можайск

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама