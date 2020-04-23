«Мы понимаем, что в связи с ограничительными мероприятиями, которые введены в связи с развивающейся пандемией нового коронавируса, 9 Мая будет иметь новый формат. Наша задача сделать все для того, чтобы жители нашего города, несмотря на то, что парад Победы перенесен и большие массовые мероприятия в центре города и в центре Железнодорожного проводиться не будут, почувствовали и получили праздничное настроение. Мы максимум уделим внимание, благодаря СМИ, различным мероприятиям онлайн, чтобы через телевидение и информационные ресурсы в интернете довести информацию до жителей о тех мероприятиях, которые будут в ограниченном формате проходить», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что в Балашихе в День Победы проведут возложение цветов, откроют новые памятники, часть мероприятий проведут внутри воинских подразделений, которые расположены на территории города. Для жителей будет организована трансляция. Особе внимание уделят ветеранам Великой Отечественной войны.

«Салют в любом случае состоится в Балашихе. Мы прорабатываем возможность, чтобы увеличить количество точек, с которых он будет запускаться. Сделаем так, чтобы жители, не выходя из дома, смогли насладиться праздничным салютом», — добавил Сергей Юров.

Глава Балашихи отметил, что жители не выходя из дома смогут присоединиться к акции «Бессмертный полк». В Московской области объявлена инициатива провести акцию в окнах своих квартир.