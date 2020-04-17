Парад на День Победы перенесли в России. Но после ВОВ были целые периоды, когда его не проводили

В России отложили парад Победы. Это связано с тем, что начать готовиться к нему нужно уже в апреле, но из-за ситуации с коронавирусом делать это опасно. А бывало ли такое, что в прошлые годы в СССР и России по каким-то причинам не проводили парад Победы?

Из-за переноса парада Победы в организациях ветеранов войны предложили альтернативные даты: либо 24 июня — исторический день, либо 3 сентября — день окончания Второй мировой войны. Но состоится ли мероприятие в одну из этих дат, пока сказать сложно, так как ситуация с коронавирусом постоянно меняется.

Самый первый Парад прошел 24 июня 1945 года в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Вокруг этого мероприятия существуют споры. Некоторые источники утверждают, что Иосиф Сталин принципиально отказывался праздновать День Победы. Этот миф зародился в начале 90-х годов благодаря военному разведчику Владимиру Резуну, который в 1978 году сбежал в Великобританию, а в 80-х всплыл как писатель-историк Виктор Суворов.

Он утверждал, что при Сталине Дня Победы не было, а 9 мая 1946 года было обычным рабочим днем. Впрочем, как та же дата в 1947 году. Именно писатель породил легенду, что Сталин якобы не любил День Победы, потому что во время войны не была достигнута основная цель — «экспорт» в Европу мировой революции. Работами Суворова активно занялись в начале нулевых, поставив под сомнение утверждения писателя и выяснив, что Сталин все-таки стремился построить социализм в отдельно взятой стране.

День Победы в СССР действительно выглядел совершенно не так, как в последние годы. Президиум Верховного Совета СССР выпустил указ от 8 мая 1945 года, в котором говорилось, что 9 мая — Праздник Победы. Но ни в 1946, ни в 1947 году парадов в стране не проводили.

Марш в честь 77-й годовщины парада 1941 года/Источник фото: РИА «Новости»/Рамиль Ситдиков

К теме «нелюбви» Сталина ко Дню Победы приплели указ от 23 декабря 1947 года, который отменил выходной день 9 мая. Так миф обрел новую трактовку: «Сталин в 1947 году отменил празднование Дня Победы». Точную причину такого решения установить невозможно, но, предположительно, ни для него, ни для всего русского народа это считалось не праздником, а, скорее, датой величайшей трагедии. На самом деле этот приказ не «отменял День Победы», он переносил выходной день с 9 мая на 1 января. То есть 9 мая считался «Днем всенародного торжества — праздником Победы», просто парад не проводился.

В период с 1948 по 1964 год День Победы официально не отмечался 9 мая. Это было послевоенное время, нужно было восстанавливать народное хозяйство, поэтому советским людям было не до выходных. В юбилейный 1965-й 9 мая вновь стало всенародным праздником и выходным. Тогда по Красной площади пронесли Знамя Победы.

Парады 9 мая не проводились вплоть до 1985 года. Тогда была 40-я годовщина победы. После этой даты торжественные мероприятия стали организовывать чаще. В 1990 году праздник состоялся.

В 1991-м распался СССР. С этого момента и до 1994 года на Красной площади никаких парадов не было. Зато в 1995-м состоялся первый масштабный военный парад в честь Дня Победы в новейшей истории России. Тогда же приняли закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В соответствии с документом, военные парады с участием военной техники и вооружения стали проводиться ежегодно, 9 мая, в Москве, городах-героях и населенных пунктах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковой армии и Каспийской флотилии.