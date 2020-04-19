Пандемия коронавируса отодвинула празднование 9 Мая в этом году. Несмотря на перенос даты, торжество все равно состоится, отметил Дмитрий Песков.

«Мы все равно все будем отмечать. А как же 9 Мая не отметить? Это обязательно!» — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он отметил, что День Победы является святым праздником для всех жителей страны и президента. При этом Песков подчеркнул — Путину было непросто принимать решение о переносе парада Победы.

«Но он достаточно последователен. Для него, еще раз повторяю, приоритетом является здоровье людей», — заключил пресс-секретарь президента.

Несколько дней назад президент Владимир Путин сообщил, что парад Победы переносится из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. При этом он не уточнил, какая именно дата станет днем торжественных мероприятий.

Решение главы государства поддержали в различных ветеранских организациях. Пожилые люди находятся в зоне риска заражения коронавирусом, поэтому просто нельзя подвергать их такой опасности. Ветераны предложили провести праздник 24 июня или же 3 сентября.