Салют запустят в Балашихе в честь 190-летия

Спортивный фестиваль, детские мастер-классы, выступления творческих коллективов — все эти события пройдут в честь 190-летия Балашихи. Об этом в эфире телеканала «360 Балашиха» рассказал глава городского округа Сергей Юров.

«С учетом определенных ограничений, которые у нас сохраняются, мы постарались сделать все, практически в каждом микрорайоне города организовать свою праздничную площадку, чтобы максимально жители отдыхали на свежем воздухе», — отметил он.

Центральные площадки гуляний — парк «Пехорка», площадь перед Ледовым дворцом, площадь Славы.

Спортивный фестиваль пройдет на улице Заречной. Зону, где можно послушать музыку и поучаствовать в детских мастер-классах, развернули на улице Солнечной. Большая семейная программа состоится в Пестовском парке.

А творческие коллективы и артисты выступят на каждой праздничной точке. Хедлайнер программы — группа «Премьер-министр».

День рождения Балашихи завершится праздничным салютом, который дадут с 10 площадок.

Ранее с 190-летним юбилеем города поздравил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он родился неподалеку — в Дрезне под Орехово-Зуевым. Телеведущий пожелал жителям здоровья и сравнил Балашиху с «визитной карточкой» Московской области.

День города в Балашихе начался с большого легкоатлетического забега RunFest. Его открыл Сергей Юров. Всего в спортивном мероприятии участвовали около 800 человек. Местным жителям и гостям города предложили дисциплины и эстафеты на дистанции 700 и 1500 метров.