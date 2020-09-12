День города в Балашихе начался с большого легкоатлетического забега для жителей

12 сентября Балашиха начала праздновать свое 190-летие. День города стартовал с традиционного большого легкоатлетического забега для жителей. Его открыл глава городского округа Сергей Юров.

«Дорогие друзья, сегодня важная дата для нашего города — мы празднуем 190 [лет] Балашихи. В масштабах российской истории это не так много, мы еще молодой город, у нас еще все впереди. Мы с вами — крупнейший муниципалитет Подмосковья, на территории проживает 500 тысяч человек, и, конечно, город развивается, строится», — сказал Сергей Юров.

Мне приятно что мы начинаем сегодня День города в таком формате, именно с молодежью, именно с вами, потому что вы и есть будущее Балашихи. Поздравляю всех с праздником, всем победы, зарядиться хорошим настроением, приходите на наши площадки. С Днем города! Сергей Юров.

В общей сложности в забеге приняли участие около 800 человек. Жители и гости города могли поучаствовать в дисциплинах и эстафетах на дистанциях 700 и 1500 метров. Всех спортсменов разделили на группы — школьники, представители спортшкол и профессиональные атлеты бежали отдельно. Кроме того, организаторы предусмотрели семейные соревнования и масс-старт. Мероприятие провел телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Я вообще в последнее время активно сотрудничаю с беговым движением в стране и провожу марафоны во многих регионах. <…> Теперь вот пришел черед любимого Подмосковья, потому что я сам житель Сходни, уроженец Дрезны. Моя жизнь — это Подмосковье и, конечно, Балашиха. Я фантастически рад видеть большое количество молодежи. Мне кажется, сегодня вот не надо никого из-под палки тащить бегать, потому что все прекрасно понимают, что ЗОЖ — это красота, здоровье, молодость», — сказал Дмитрий Губерниев.

Праздничные мероприятия в День города в Балашихе проходят сразу на нескольких площадках — на площади Ледового дворца, в парках «Пехорка», Пестовском и на улице Заречной, а также на центральной площади в микрорайоне Железнодорожный. Хедлайнером станет группа «Премьер-министр». Завершится праздник салютом, который в этом году дадут сразу с 10 площадок.