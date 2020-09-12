Губерниев поздравил жителей Балашихи с Днем города

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил жителей Балашихи с 190-летним юбилеем города во время большого легкоатлетического забега «RunFest». Он пожелал жителям здоровья и сравнил Балашиху с «визитной карточкой» Московской области.

«Поскольку я родился здесь недалеко — в Дрезне под Орехово-Зуевым — мы практически с вами земляки. Поэтому я всех вас поздравляю с праздником — 190 лет. Прекрасный юбилей замечательного города. Горжусь сегодня в этот солнечный, яркий день быть в прекрасной Балашихе», — сказал Губерниев.

В День города в Балашихе праздничные мероприятия проходят сразу на нескольких площадках — на площади Ледового дворца, в парках «Пехорка», Пестовском и на улице Заречной, а также на центральной площади в микрорайоне Железнодорожный. Хедлайнером мероприятия станет группа «Премьер-министр». Завершится праздник салютом, который в этом году дадут аж с 10 площадок.