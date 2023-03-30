Подмосковье 30 марта 2023, 14:49 Жилой комплекс «Рафинад» достроили в Химках Застройщик «Сити21»

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Последние пять корпусов жилого комплекса «Рафинад» ввели в эксплуатацию в Химках. Они рассчитаны на 168, 173, 40, 126 и 182 квартиры.

Как рассказали в Минжилполитики региона, все корпуса — восьмиэтажные. В них смогут поселиться почти 700 семей. Всего в ЖК 11 домов на 1603 квартиры общей площадью 124,8 квадратного метра.

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На территории «Рафинада» также построили зону отдыха с беговыми дорожками, спортплощадками, лежаками и детскими игровыми комплексами. Их объединяет единая концепция благоустройства и мост.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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