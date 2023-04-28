Подмосковье 28 апреля 2023, 13:09 Свыше 60 километров ЛЭП построили в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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Еще 50,7 МВА дополнительной мощности ввели для потребителей Подмосковья с начала года. Для этого «Мособлэнерго» построило новые и отремонтировало старые подстанции и линии электропередачи.

Также специалисты присоединили новых абонентов. Так, с начала года было построено 66 километров ЛЭП и 112 электрических подстанций. Они появились в Щелкове, Истре, Раменском и Красногорске.

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Глава Минэнергетики Александр Самарин отметил, что работы проводили по инвестиционной программе, которая нацелена на повышение надежности электроснабжения и обеспечение безопасности объектов ЖКХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах. В регионе работает четырехуровневая система контроля, но по-прежнему важно пристальное внимание к каждой территории.

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