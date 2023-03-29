29 марта 2023, 13:52
Строительство и ремонт объектов ЖКХ проверили свыше тысячи раз в Подмосковье с начала года
Специалисты технадзора Подмосковья совершили свыше тысячи выездов на объекты ЖКХ в Подмосковье с начала года. Они проверяли качество капитального ремонта и энергоэффективность.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, технадзор совершил выезды в Солнечногорск, Балашиху, Богородский, Жуковский, Лосино-Петровский, Истру, Сергиев Посад и другие округа.
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По словам главы министерства Антона Велиховского, за три года в регионе проведут реконструкцию и построят 162 объекта ЖКХ, из которых 82 связаны с подачей воды, 18 — с водоотведением и 62 — с отоплением. За ходом работ продолжат следить сотрудники технадзора.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».
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ЖКХ
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