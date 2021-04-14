«С любовью из Красногорска». Подмосковный город помог детдому в Латакии

Общественники и депутаты Красногорска организовали сбор вещей первой необходимости для воспитанников детского дома в Латакии.

Делегация из Красногорска отправилась в Сирийскую республику в феврале 2021 года. Как рассказал депутат городского округа Красногорск Станислав Касимов, в ходе этой командировки возникло понимание, что необходима помощь, особенно детскому дому.

«В стране десять лет война уже, там сильная разруха. И конечно, от этого больше всего страдают дети. И нам рассказали, что есть детский дом в Латакии, в котором размещаются 35 детей-сирот, которые остались без родителей. В этом доме, здании практически нет электричества. Мы закупили мощный генератор, весит он тонну почти. И собрали вещи первой необходимости для детей», — сказал депутат городского округа Красногорск Станислав Касимов.

Гуманитарную помощь собирали в том числе в школе № 15 Красногорска.

«Сегодня в стенах нашей школы проходит акция „Детям Сирии с любовью из Красногорска“. И вот эти подарки, вот эта помощь сердечная отправится сегодня в Сирию», — поделилась заместитель директора по воспитательной работе школы № 15 Светлана Кузичкина.

Источник фото: телеканал «360»

Марафон добрых дел продолжится 6 июня в Нахабине — на детском фестивале «Яркие сердца».

«Мы запускаем марафон добрых дел с акции „В Сирию из Красногорска с любовью“, чтобы это стало традицией. 6 июня на детском фестивале также проведем благотворительный аукцион, соберем очередные подарки и будем думать, кому будем помогать. В том числе и нашим детям, потому что наши дети нуждаются в помощи», — отметил председатель Палаты молодых депутатов при Мособлдуме Сергей Маликов.

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