Священники Московской епархии сотрудничают с пятнадцатью исправительными учреждениями столичного региона. Если в колонии есть храм — организовывают приход, если только молельная комната - приезжают и общаются с верующими. Ведь для многих вера становится опорой во время отбывания срока. За колючую проволоку в поселке Новое Гришино решила заглянуть корреспондент «360».

Если бы не тюремный бейдж, Айну можно было бы принять за обычную прихожанку. Вера — это единственное, что она пронесла с собой за забор с колючей проволокой. Уже почти 7 лет Айна отбывает срок в женской колонии в поселке Новое Гришино за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

«Я всегда верю в Бога, всегда, не только здесь начала. Церковь нам помогает веру в себя держать, сходишь, помолишься, полегче становится», —делится заключенная Айна Енина.

Источник фото: телеканал «360»

В женской колонии в поселке Новое Гришино содержатся только рецидивисты. Тем, кто не просто оступился, а сбился с пути, особенно нужна опора.

Источник фото: телеканал «360»

С 2011 года на территории колонии начали восстанавливать разрушенный храм в честь равноапостольных Елены и Константина — стены сохранились еще с тех времен, когда на этом месте стоял Руковишниковский приют. Сейчас сформировался приход, появился небольшой хор — все, как в любом храме.

Источник фото: телеканал «360»

«В детских, мужских колониях есть какие-то особенности, там присутствует тюремная субкультура, в женских колониях выраженной субкультуры нет, поэтому для меня особых различий, как для священника, нет в работе», — отмечает настоятель храма в честь равноапостольных царя Константина и царицы Елены Отец Александр.

Источник фото: телеканал «360»

Поддержка заключенных — одно из направлений работы Московской епархии. Сотрудничают с 15 исправительными учреждениями региона — это СИЗО, колонии и поселения. Там, где есть возможность, возводят храмы. Туда, где нет храма, священники приезжают в свободное время и общаются с верующими.

Задача священнослужителя - не являться здесь судьей, давать оценку жизни человека, а помочь встретиться с Богом Михаил Куземка председатель Епархиального отдела по тюремному служению, помощник начальника УФСИН РФ по организации работы с верующими

На территории храма в женской колонии заканчивают строительство купели — скоро здесь можно будет пройти обряд крещения.

«Это извечная проблема, еще Достоевский затрагивал преступление и наказание, человек думает, что может все, когда сделает — понимает, что и совесть есть, и душа, которая болит и страдает», — говорит Отец Александр.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одна задача священника в стенах колонии — не только помочь душе, но и сделать так, чтобы человек нашел себя на воле и не сбился с пути. Айна будет отбывать срок еще три с половиной года. Старается так далеко не загадывать, но надеется, что после освобождения вернется домой, станет частью местного прихода и больше никогда не вернется в колонию.