Подмосковье 27 декабря 2022, 09:38 Проезд в общественном транспорте Подмосковья подорожает с 1 января

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Правительство Подмосковья утвердило новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Его стоимость увеличится с 1 января в автобусах и со 2 января — в электричках.

По транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» проезд в наземном электрическом транспорте составит 44 рубля 97 копеек, в пригородном к этой сумме будет прибавляться 5,66-5,71 рубля за каждые 2,5 километра.

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При оплате банковскими картами сумма увеличится до 45 рублей плюс пять-шесть рублей за 2,5 километра пути на электричке. За оплату наличными разовая поездка будет стоить 71 рубль и пять-шесть рублей за каждые 2,5 километра.

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По картам льготников и учащихся стоимость проезда составит 22 рубля 49 копеек и 2,83-2,85 рубля за 2,5 километра.

Скидка по транспортным картам будет зависеть от числа накопленных поездок за расчетный период и останется неизменной — 7-14-28-35% за каждые 10 поездок. Для владельцев карт учащихся с 36-й поездки скидка составит 99%.

Стоимость проездных на 12 месяцев в железнодорожном транспорте в 2023 году составит 24 450 рублей. На 30 дней — 3010 рублей, на 90 дней — 7800 рублей. Цена проезда в пределах одной зоны на территории Подмосковья будет 30 рублей, а разовый проезд на МЦД по «Тройке» за наличные — 65 рублей.

Тарифы изменялись с учетом инфляции и издержек перевозчиков. Это позволит сохранить высокий уровень обслуживания транспорта региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог в Подмосковье. Он отметил положительную оценку реализации новых объектов со стороны жителей.