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    07 мая 2021, 12:05

    «С детства видел только в телевизоре». Волонтер из Подмосковья рассказал о репетиции парада Победы

    Александр Блинов, Елена Кононова

    Молодые активисты общественного движения «Волонтеры Победы» из Московской области работали на генеральной репетиции военного парада на Красной площади. Одним из волонтеров стал Матвей Малаев. Он поделился с «360» своими впечатлениями.

    «С детства видел только в телевизоре». Волонтер из Подмосковья рассказал о репетиции парада Победы

    Матвей рассказал, что живет в Звездном Городке. Он впервые воочию наблюдал парад в честь Дня Победы, который в пятницу отрепетировали на главной площади страны.

    «С детства видел [парад] только из телевизора, и никогда не думаешь о запахе, который проходит, о звуках, которые вокруг происходят. Людей не видишь, которые сидят и наблюдают за парадом. Было очень интересно увидеть пожилых людей, которые ежегодно посещают [парад], и для них это добрая традиция — посмотреть, как проходит главный праздник страны», — сообщил волонтер.

    Всего на репетиции парада Победы работали 10 волонтеров из Московской области. Матвей стоял на трибуне, сопровождал людей, помогал им занять места. Вместе с другими волонтерами он следил за происходящим.

    Зрители репетиции парада ранее поделились с «360» своими эмоциями от увиденного.

    Генеральная репетиция парада Победы прошла в пятницу на Красной площади. «360» вел прямую трансляцию.