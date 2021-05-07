«С детства видел только в телевизоре». Волонтер из Подмосковья рассказал о репетиции парада Победы

Молодые активисты общественного движения «Волонтеры Победы» из Московской области работали на генеральной репетиции военного парада на Красной площади. Одним из волонтеров стал Матвей Малаев. Он поделился с «360» своими впечатлениями.

Матвей рассказал, что живет в Звездном Городке. Он впервые воочию наблюдал парад в честь Дня Победы, который в пятницу отрепетировали на главной площади страны.

«С детства видел [парад] только из телевизора, и никогда не думаешь о запахе, который проходит, о звуках, которые вокруг происходят. Людей не видишь, которые сидят и наблюдают за парадом. Было очень интересно увидеть пожилых людей, которые ежегодно посещают [парад], и для них это добрая традиция — посмотреть, как проходит главный праздник страны», — сообщил волонтер.

Всего на репетиции парада Победы работали 10 волонтеров из Московской области. Матвей стоял на трибуне, сопровождал людей, помогал им занять места. Вместе с другими волонтерами он следил за происходящим.

Зрители репетиции парада ранее поделились с «360» своими эмоциями от увиденного.

Генеральная репетиция парада Победы прошла в пятницу на Красной площади. «360» вел прямую трансляцию.