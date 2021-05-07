«Чувства переполняют». Зрители репетиции парада Победы поделились своими впечатлениями

Генеральная репетиция военного парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Москве. Зрители рассказали «360» о переполняющих их эмоциях от подготовки военных к 9 Мая.

Маргарита Самарская — москвичка, но пришла на репетицию парада впервые. Она рассказала, что очень впечатлена тем, что попала на мероприятие.

«Волнительно. Сердце колышется даже. Семью у нас коснулось. У меня дедушка служил, бабушка — герой трудового фронта. Мне так хочется все это ощутить и посмотреть. Чувства переполняют», — заявила она.

Источник фото: телеканал «360»

Посмотреть на военных специально приехали жители Краснодара — Яна Степанова и ее сын Глеб.

«Они очень хорошо идут маршем. Мне очень хочется посмотреть на технику, как будет проезжать», — заявил Глеб.

По его словам, когда он в книгах читал про Великую Отечественную войну, то больше всего его поразило, как люди защищали родной Краснодарский край, как Краснодар пережил оккупацию.

«Очень ждали, очень хотели попасть. Очень рады, что приехали, что мы здесь», — добавила его мама.

Источник фото: телеканал «360»

Другая зрительница — Любовь Соболевская — на репетиции не в первый раз. Она ходит смотреть на подготовку к параду с 2008 года.

«Каждый раз незабываемые впечатления. каждый раз я иду с большим удовольствием. Чувствуешь себя как 9 мая. У меня еще 9-го день рождения. Подарок ко дню рождения», — рассказала Соболевская.

На репетицию пришел и участник множества парадов Победы полковник, заслуженный артист РСФСР Николай Пономарев.

«Я в прошлом — начальник военно-оркестровой службы Московского военного округа. Все оркестры, все парады. Всех перехоронил: и Брежнева, и Черненко, и всех великих людей Советского Союза. Сегодняшний праздничный солнечный день накануне великого нашего праздника. Я вас поздравляю! Это праздник души. День Победы — праздник, которому нет равных», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360

По его словам, парад смотрят все россияне — от Владивостока до Калининграда. Пономаренко подчеркнул, что самое главное — помнить всех тех, кто погиб на войне.

Генеральный прогон парада Победы проходит с новым «голосом» этого мероприятия Антоном Сунцовым. Он ученик скончавшегося в 2020 году народного артиста России Евгения Хорошевцева, который много лет говорил легендарные слова: «Говорит и показывает Москва!»

Сам парад Победы традиционно пройдет 9 мая. Он начнется в 10:00.

В военном параде примут участие 12 тысяч военных. Пешая колонна будет состоять из 37 парадных расчетов. В ее составе — офицеры, сержанты, солдаты соединений воинских частей, курсанты, воспитанники военных училищ и другие. По Красной площади проедет более 190 единиц военной техники. В том числе легендарный танк Т-34.