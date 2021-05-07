Генеральная репетиция парада Победы проходит на Красной площади. Онлайн-трансляция

В Москве началась генеральная репетиция военного парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. «360» ведет трансляцию.

Парадом командует главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. Принимает парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В репетиции принимают участие пешие парадные расчеты общей численностью более 12 тысяч военнослужащих, механизированная колонна военной техники и парадный строй авиации.

Первой по Красной площади пройдет рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени Халилова, а за ней последуют знаменные группы с флагом, знаменами Победы и ВС России. В этом году в параде впервые примет участие расчет военной полиции из ЦВО.

В параде в этом году задействуют сразу несколько типов танков, включая легендарные Т-34. Кроме того, на параде впервые покажут новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО».

Состоится репетиция и воздушной части парада. В этом году ее открывают вертолеты Ми-26. В первой репетиции, которая состоялась 5 мая, приняли участие 53 самолета и 23 вертолета.

В параде Победы 9 мая примут участие свыше 190 единиц техники и более 12,5 тысячи человек.