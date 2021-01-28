Рождение телят началось у зимующих на фермах Подмосковья животных

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

В хозяйствах всех форм собственности Подмосковья сейчас идет растел коров и нетелей Сергей Воскресенский.

Например, на ферме «Рота-Агро Благовещенье» рождается около семи телят за день. Это один из самых крупных производителей молока в Наро-Фоминском округе.

«С начала года здесь родилось 150 телят. Из них 90 — от датских коров», — уточнил Воскресенский.

По его словам, за год аграрии ожидают здесь появление свыше 2,2 тысячи молодых животных.

Ранее Сергей Воскресенский рассказал, что коровы на фермах в Московской области стали давать на 5% больше молока.