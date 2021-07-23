Ростех заключил контракты на 230 млрд рублей во время МАКС

Компании Ростеха заключили во время МАКС контракты на 230 миллиардов рублей. Это соглашения о поставках самолетов, вертолетов, военной техники и не только.

Источник фото: Ростех

Кроме того, договоры коснулись финансирования масштабных инфраструктурных проектов.

В общей сложности компании Ростеха заключили соглашения на поставку 161 образца авиатехники.

Это самолеты Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300, а также Ми-171А3, Ка-62, Ми-38, Ми-8, «Ансат».

Одна только компания «Рособоронэкспорт» подписала сразу 13 экспортных контрактов о поставке российской военной техники более чем на миллиард евро. Речь идет о самолете Су-30СМЭ, вертолетах Ми-35М, Ми-17В5 и не только.

Источник фото: Ростех

Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что результат превысил все ожидания.

МАКС-2021 стал по-настоящему масштабным и богатым на премьеры Сергей Чемезов.

Ростех представил на авиасалоне 500 образцов техники, в том числе и 50 новинок. Среди них истребитель Checkmate, показ которого стал событием мирового масштаба.