Российские самолеты SSJ100 и МС-21 начнут поставлять в Казахстан. Стороны сейчас ведут переговоры по экспорту нашей авиатехники, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Мы с Казахстаном сейчас ведем переговоры на эту тему (поставок авиатехники — прим. ред.), это касается МС-21 и SSJ100. Мы буквально недавно встречались с вице-премьером [Казахстана], с Романом Васильевичем Скляром, с ним говорили потенциально о заинтересованности и о постепенном переходе к предметным переговорам с потенциальным покупателем — одной из казахстанских авиакомпаний», — приводит ТАСС слова Мантурова.

Глава министерства подчеркнул, что пока о количестве и сроках поставок российских самолетов в Казахстан говорить рано.

В январе Мантуров рассказал, что в 2021 году российские авиакомпании получат 37 лайнеров Sukhoi Superjet 100. Поставку 10 из них могут перенести на следующий год. В конце декабря глава Ростеха Сергей Чемезов анонсировал старт производства самолетов Sukhoi Superjet New в 2024 году.