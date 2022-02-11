Центробанк поднял ключевую ставку до 9,5%

Центробанк России поднял ключевую ставку до 9,5% 11 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора.

К такому решению пришел совет директоров банка. Ставку подняли на 100 базисных пунктов. В информации на сайте объясняется, что банк принял это решение из-за того, что реальная инфляция складывается выше прогнозируемой.

Кредитно-денежная политика банка направлена на то, чтобы вернуть инфляцию к 4%. Представители ЦБ уточнили, что дальнейшее повышение ключевой ставки также возможно. Такие решения также традиционно будут приниматься исходя из реального положения дел относительно инфляции.

Согласно прогнозам Банка России, благодаря проведению денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2022 году должна снизиться до 5-6%. Поставленную цель в 4% работники регулятора планируют достичь в 2023 году и в дальнейшем удерживать ее.