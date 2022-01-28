Подмосковье оказалось в топ-5 регионов России по экономическому потенциалу
Подмосковье включили в пятерку лучших регионов России по экономическому потенциалу. Рейтинг сформировали в Фонде развития гражданского общества.
За основу взяли сведения от Федеральной налоговой службы и Федеральной службы государственной статистики.
Для составления рейтинга учли объем перечисленного в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость, среднемесячную зарплату и финансовые результаты фирм.
Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, отчисления областных компаний в федеральный бюджет выросли.
«Предприятия Московской области значительно улучшили свои финансовые показатели в прошлом году», — отметила она.
По ее словам, в Подмосковье выросла и средняя зарплата. В первые три квартала прошлого года она достигла уже 68 398 рублей.
При этом самые высокие зарплаты зафиксировали в Лобне, Химках и Красногорске.