Подмосковье оказалось в топ-5 регионов России по экономическому потенциалу

Подмосковье включили в пятерку лучших регионов России по экономическому потенциалу. Рейтинг сформировали в Фонде развития гражданского общества.

За основу взяли сведения от Федеральной налоговой службы и Федеральной службы государственной статистики.

Для составления рейтинга учли объем перечисленного в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость, среднемесячную зарплату и финансовые результаты фирм.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, отчисления областных компаний в федеральный бюджет выросли.

«Предприятия Московской области значительно улучшили свои финансовые показатели в прошлом году», — отметила она.

По ее словам, в Подмосковье выросла и средняя зарплата. В первые три квартала прошлого года она достигла уже 68 398 рублей.

При этом самые высокие зарплаты зафиксировали в Лобне, Химках и Красногорске.