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    28 января 2022, 17:17

    Подмосковье оказалось в топ-5 регионов России по экономическому потенциалу

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковье включили в пятерку лучших регионов России по экономическому потенциалу. Рейтинг сформировали в Фонде развития гражданского общества.

    Подмосковье оказалось в топ-5 регионов России по экономическому потенциалу | Изображение 1

    За основу взяли сведения от Федеральной налоговой службы и Федеральной службы государственной статистики.

    Для составления рейтинга учли объем перечисленного в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость, среднемесячную зарплату и финансовые результаты фирм.

    Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, отчисления областных компаний в федеральный бюджет выросли.

    «Предприятия Московской области значительно улучшили свои финансовые показатели в прошлом году», — отметила она.

    По ее словам, в Подмосковье выросла и средняя зарплата. В первые три квартала прошлого года она достигла уже 68 398 рублей.

    При этом самые высокие зарплаты зафиксировали в Лобне, Химках и Красногорске.