Подмосковье 29 декабря 2022, 10:12 «Россети» улучшили электроснабжение для 146 тысяч жителей Солнечногорска

Читать 360tv в

Модернизация подстанции «Радищево» завершилась в Солнечногорске. Это ключевой центр электроснабжения округа, рассказали в Минэнергетики Подмосковья. Работы сделали снабжение ресурсами надежнее для более чем 146 тысяч жителей округа, а также предприятий и социальных объектов.

В работы вложили более 567 миллионов рублей. Их проводили поэтапно. Так, «Россети» в течение года полностью заменили устаревшее оборудование, смонтировал и запустили восемь элегазовых комплектов выключателей, 39 комплектов разъединителей, заменили трансформатор.

Реклама

Новое оборудование было произведено в России, оно сможет служить более 25 лет.

Реклама

Подстанция «Радищево» обеспечивает электричеством не только жителей Солнечногорска, но и предприятия и соцобъекты — электромеханический завод, завод термического оборудования, реабилитационный центр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними на личных встречах и через онлайн-платформы.