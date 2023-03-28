Подмосковье 28 марта 2023, 13:23 Росреестр Подмосковья выявит правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости Министерство имущественных отношений Московской области

Читать 360tv в

Сотрудники Росреестра разработали региональный план по выявлению владельцев ранее учтенных объектов недвижимости в Подмосковье. По нему установят собственников 790 тысячи построек.

Сотрудники Росреестра регулярно проводят встречи с администрациями округов, чтобы рассмотреть лучшие практики и разъяснить порядок работ по выявлению ранее учтенных объектов. Вместе с правительством региона ведомство разработало график по выявлению хозяев таких построек. В список вошли свыше 790 тысяч объектов, владельцев которых нужно найти.

Реклама

Ранее Росреестр зарегистрировал права более 34 тысяч объектов, из которых около половины подали документы на регистрацию при содействии органов местного самоуправления. Активнее всего эту работу провели в Люберцах, Мытищах, Можайске, Химках и Раменском.

Самостоятельно подать заявление на регистрацию собственники могут через МФЦ или «Госуслуги». Эта процедура помогает защитить права собственников, объяснил замруководителя управления Андрей Таланов.

«Органы местного самоуправления и орган регистрации прав ведут активную работу по повышению качества и достоверности сведений информационных ресурсов Росреестра», — отметил он.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находится свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».