Роспотребнадзор проверил заводы и детские сады в Балашихе | 360°

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Роспотребнадзор проверил заводы и детские сады в Балашихе

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Сотрудники Роспотребнадзора проверили условия работы на механическом заводе в Балашихе. Эксперты измерили уровень шума, норму света и качество воздуха, а затем отправились исследовать организацию питания детей в детском саду. В этом году службе исполнилось 100 лет.

Санитары провели диагностику оборудования, шума, света и других условий работы на механическом заводе. Все показатели оказались в норме, в том числе те, которые исследовали уже после, в лаборатории. О проведении проверок рассказал замначальника ногинского управления ведомства Илья Чарин.

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«Если это официальная проверка и нарушения на рабочем месте были зафиксированы, то, конечно, административные меры воздействия применяются в виде штрафов. Если это что-то очень серьезное, то может быть рассмотрен вопрос о приостановлении деятельности», — объяснил он.

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Проверили в Балашихе и организацию питания в детском саду № 12. Там же проверили, как проводят профилактику, рассказала начальник управления Елена Летенкова.

«Проверка проводится в полном объеме, мы привлекаем наш центр эпидемиологов, которые осуществляют замеры освещенности, микроклимата, берут смывы, а также [проверяют] качество атмосферного воздуха. Этот план утверждается ежегодно органами генпрокуратуры, и, конечно, детские объекты, школьные объекты подлежат нашему самому строгому контролю», — сказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте подачи отопления в социальные объекты Подмосковья 12 сентября. Тепло пришло в детские сады, школы и больницы региона.

Детские сады

Балашиха

Заводы

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