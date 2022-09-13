Роспотребнадзор Подмосковья отметил 100-летний юбилей | 360°

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Роспотребнадзор Подмосковья отметил 100-летний юбилей

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Государственная санитарно-эпидемиологическая служба отметит 100-летие 15 сентября. Ее специалисты защищают жизнь и здоровье людей, обеспечивает права потребителей и ведет образовательную деятельность.

Госэпидслужба, а ныне — Роспотребнадзор, появилась в России в 1922 году. Работники ведомства помогали предупредить распространение чумы, холеры, тифы, оспы и других опасных заболеваний.

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«Мир стремительно меняется. Вместе с ним меняются наши методы и подходы. Новых высот достигает наука. Все лучшее, что предлагает нам сегодняшний̆ день, мы стремимся использовать во благо людей», — заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова.

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Она также добавила, что ведомство делает все возможное для обеспечения благополучия человека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья получили 1,3 тысячи единиц новой техники за лето.

Роспотребнадзор

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