12 мая 2023, 12:51
Росгвардия задержала подозреваемого в убийстве в Наро-Фоминске
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве в Наро-Фоминске. О происшествии им сообщили во время патрулирования.
Как рассказали в ведомстве, преступление произошло на улице Чкалова. Там на почве личной неприязни пьяный мужчина нанес ножевое ранение своему знакомому и скрылся. Травма оказалась смертельной.
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Росгвардия задержала 37-летнего подозреваемого, которые ранее был несколько раз судим. Мужчину доставили в отдел полиции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».
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Наро-Фоминск
Росгвардия
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