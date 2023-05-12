Подмосковье 12 мая 2023, 12:51 Росгвардия задержала подозреваемого в убийстве в Наро-Фоминске Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве в Наро-Фоминске. О происшествии им сообщили во время патрулирования.

Как рассказали в ведомстве, преступление произошло на улице Чкалова. Там на почве личной неприязни пьяный мужчина нанес ножевое ранение своему знакомому и скрылся. Травма оказалась смертельной.

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Росгвардия задержала 37-летнего подозреваемого, которые ранее был несколько раз судим. Мужчину доставили в отдел полиции.

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