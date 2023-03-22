Подмосковье 22 марта 2023, 13:28 Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемых в разбойном нападении жителей Талдома

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Сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Булат» Росгвардии Подмосковья задержали четверых жителей Талдома, которые подозреваются в разбойном нападении. Они похитили у мужчины деньги, представившись сотрудниками правоохранительных органов.

Следствие считает, что в деревне Манихино злоумышленники перегородили выезд припаркованной иномарке на двух автомобилях, после чего представились сотрудниками полиции и сообщили водителю, что он подозревается в незаконном обороте наркотиков. Насильно они похитили у него и его супруги деньги, а затем — скрылись.

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Подозреваемых задержали по месту проживания в Талдоме. У них обнаружили предмет, похожий на автомат Калашникова, а также транспорт, который использовался во время нападения, мобильные телефоны и банковские карты. Их заключили под стражу.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе центров поддержки семей бойцов СВО. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство.

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