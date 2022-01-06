Росгвардейцы и сотрудники полиции будут обеспечивать безопасность в рождественскую ночь в Подмосковье

Порядок и безопасность в местах рождественских богослужений в Подмосковье будут обеспечивать сотрудники полиции и росгвардейцы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

Росгвардейцы будут охранять церкви, храмы и соборы. Также маршруты патрулирования будут располагаться вблизи объектов энергетики и ЖКХ.

Общественный транспорт в Подмосковье в рождественскую ночь будет работать до 3 утра. На 600 маршрутах к церквям и храмам интервал движения автобусов сократят до 15-20 минут.