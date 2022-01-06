Православные встретят Рождественский сочельник

Рождественский сочельник встретят православные христиане в четверг, 6 января. В этот день верующие вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу.

Для христиан Сочельник знаменует сразу два события — окончание сорокадневного поста и канун Рождества Христова, отметило РИА «Новости».

В Рождественский сочельник к праздничному столу готовятся 12 постных блюд — по числу апостолов. Кутья из пшеницы с добавлением орехов и меда считается одним из обязательных угощений.

В канун Рождества нельзя работать, выносить мусор и делать уборку. Кроме того, не стоит сквернословить и надевать старую одежду.

Один из главных христианских праздников — Рождество — православные христиане отмечают 7 января. Поскольку пандемия коронавируса еще не прошла, то отправляясь на праздничное богослужение, нужно принять меры предосторожности, предупредил протоиерей Максим Первозванский в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что если человек чувствует признаки простудного заболевания, то ему лучше не посещать места, в которых он может заразить других людей. Также Первозванский рекомендовал в таких случаях воздержаться от посещения родных, близких, от посещения богослужений, потому что желание оказаться на празднике «может обернуться проблемами и горем для других людей».

«Если же признаков заболевания нет, то особых ограничений на посещение служб у нас нет», — отметил Первозванский.